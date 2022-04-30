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Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 21:20
Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае - СМИ
фото иллюстративное: getty images

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае.

Об это сообщает издание Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Причина заключается в требованиях России о порядке оплаты поставок. По данным издания, российская компания "Газпром" объявила, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа.

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Финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. "Газпром" попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

По данным источников в ЕС, этот срок является таким же для многих других стран Евросоюза, сообщает издание.

Не исключено, что 21 мая подача российского газа в Финляндию и большую часть Европы будет прекращена. По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры Финляндии, то есть эстонского газопровода и терминалов СПГ, будет недостаточно для замены российского газа.

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Газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии, чем в странах Центральной и Южной Европы. В прошлом году на газ приходилось всего около 5% от общего потребления энергии.

Ожидаются проблемы для промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов. Две трети газа в Финляндии используется промышленностью. Крупнейшими пользователями являются компании химической и лесной промышленности.

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Темы: ФинляндиягазРосcияГазпром
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