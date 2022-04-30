Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 22:11

Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.

Про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Європейська правда".

Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.

Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.

"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції виділив до 1,6 мільярда шведських крон ($163 млн) на зміцнення своєї військової інфраструктури на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до Альянсу, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

Як повідомлялося, Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.

Теми: РосіяШвеціяавіа
Головне сьогодні

фотоУ боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Ворог створює умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг – зведення

Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний

ЗСУ нанесли новий удар по Зміїному: розбили 3 зенітні установки Росії

Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

фотоЗСУ спростували фейк про "Привида Києва" на тлі загибелі героя Тарабалки

Усі новини...
Росія
Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова 
Фінляндія готується до припинення постачання російського газу в травні - ЗМІ
В окупованому Мелітополі партизани розклеюють проукраїнські листівки
Останні новини
10:31
Окупанти залишили Херсонську і частину Запорізької області без зв’язку
10:28
відеоДесантники привітали українців із неділею підбитим зі "Стугни" танком
10:13
Ярослав Грицак: Єдиний рецепт лікування Росії – це її поразка та колапс
10:11
Росіяни викрали депутата Нової Каховки
10:06
фотоЗеленський вручив спікерці Палати представників США орден: деталі зустрічі
09:57
В Одесі - вибухи, працює ППО. На Миколаївщині ворог "воює з добривами"
09:45
РФ намагається залучити інші країни для уникнення санкцій – розвідка
09:37
Регіони: обстріли Луганщини та Херсонщини, бої в Ізюмі
09:37
Після роботи саперів на Київщині починають насипати ще одну тимчасову переправу
09:28
Україна планує подати другу частину опитувальника ЄС до кінця наступного тижня
Усі новини...