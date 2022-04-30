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Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 22:11

Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.

Про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Європейська правда".

Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.

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Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.

"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

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Раніше повідомлялося, що уряд Швеції виділив до 1,6 мільярда шведських крон ($163 млн) на зміцнення своєї військової інфраструктури на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до Альянсу, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

Як повідомлялося, Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.

Теми: РосіяШвеціяавіа
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