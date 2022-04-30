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Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 22:11

Российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции южнее провинции Блекинге.

Об этом сообщает "Шведское радио", пишет "Европейская правда".

Нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего самолет покинул этот район.

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатичной линии", — сказал министр обороны Петер Хультквист.

Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Лязг") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

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По информации СМИ, обе страны, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.

Темы: РосcияШвецияавиа
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