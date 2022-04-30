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ЗСУ на сході відбили 9 ворожих атак і збили 2 літаки Су-25

Світлана КізіловаСубота, 30 квітня 2022, 22:53

У суботу, 30 квітня, українські бійці відбили 9 атак ворога, також знищили два ворожі літаки, 4 БПЛА, 8 танків та іншу російську військову техніку.

Джерело: штаб Операції об'єднаних сил у Facebook

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.

Упродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та 5 автомобілів ворога, в тому числі 2 паливозаправники.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки Су-25 та щонайменше 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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