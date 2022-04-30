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ВСУ на востоке отбили 9 вражеских атак и сбили 2 российских самолета Су-25

Светлана КизиловаСуббота, 30 апреля 2022, 22:53

В субботу, 30 апреля, украинские бойцы отбили 9 атак врага, также уничтожили два вражеских самолета, несколько БПЛА, 8 танков и другую российскую военную технику.

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-25 и как минимум 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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