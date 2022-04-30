Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ на востоке отбили 9 вражеских атак и сбили 2 российских самолета Су-25

Светлана КизиловаСуббота, 30 апреля 2022, 22:53

В субботу, 30 апреля, украинские бойцы отбили 9 атак врага, также уничтожили два вражеских самолета, несколько БПЛА, 8 танков и другую российскую военную технику.

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

Реклама:

В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-25 и как минимум 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Последние новости
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
Все новости...
Реклама: