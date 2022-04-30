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Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 22:57
Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові
ілюстрація олександра грехова

Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру телефону американської акторки й посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі, а натомість закликав кинути гроші на потреби армії.

Джерело: facebook-сторінка Садового

Пряма мова Садового: "Друзі, колеги, журналісти.  Я не маю номера Анджеліни Джолі.

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Деталі: Він також долучив до свого посту ілюстрацію українського художника Олександра Грехова.

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Митець іронічно висвітлив хлопця в навушниках, який продовжував дивитися в смартфон, попри присутність Джолі в кав’ярні. Грехов іронізує, що хлопець буцімто насолоджувався втратами російських окупантів станом на 30 квітня.

Передісторія:

  • Удень 30 квітня очевидці у Львові дізналися, що посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів.
  • Голлівудська зірка відвідала дітей, що були вимушені залишити домівки й тимчасово переїхати до Львова, а також поспілкувалася з волонтерами на залізничному вокзалі міста. Далі вона рушить до Києва.

Теми: СадовийЛьвівООН
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