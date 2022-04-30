Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 22:57
ілюстрація олександра грехова

Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру телефону американської акторки й посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі, а натомість закликав кинути гроші на потреби армії.

Джерело: facebook-сторінка Садового

Пряма мова Садового: "Друзі, колеги, журналісти.  Я не маю номера Анджеліни Джолі.

Не витрачайте намарно часу.

Накидайте краще донейтів для ЗСУ"

Деталі: Він також долучив до свого посту ілюстрацію українського художника Олександра Грехова.

Митець іронічно висвітлив хлопця в навушниках, який продовжував дивитися в смартфон, попри присутність Джолі в кав’ярні. Грехов іронізує, що хлопець буцімто насолоджувався втратами російських окупантів станом на 30 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Удень 30 квітня очевидці у Львові дізналися, що посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів.
  • Голлівудська зірка відвідала дітей, що були вимушені залишити домівки й тимчасово переїхати до Львова, а також поспілкувалася з волонтерами на залізничному вокзалі міста. Далі вона рушить до Києва.

Теми: СадовийЛьвівООН
Головне сьогодні

фотоУ боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Ворог створює умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг – зведення

Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний

ЗСУ нанесли новий удар по Зміїному: розбили 3 зенітні установки Росії

Джонсон підтвердив Зеленському, що Британія допоможе Україні перемогти Путіна

фотоЗСУ спростували фейк про "Привида Києва" на тлі загибелі героя Тарабалки

Усі новини...
Садовий
Львівські вулиці також дерусифікують
Львів: облаштовують перше контейнерне містечко для переселенців
Андрій Садовий: Я думаю, що війна триватиме в тій чи іншій фазі десь до кінця літа
Останні новини
10:31
Окупанти залишили Херсонську і частину Запорізької області без зв’язку
10:28
відеоДесантники привітали українців із неділею підбитим зі "Стугни" танком
10:13
Ярослав Грицак: Єдиний рецепт лікування Росії – це її поразка та колапс
10:11
Росіяни викрали депутата Нової Каховки
10:06
фотоЗеленський вручив спікерці Палати представників США орден: деталі зустрічі
09:57
В Одесі - вибухи, працює ППО. На Миколаївщині ворог "воює з добривами"
09:45
РФ намагається залучити інші країни для уникнення санкцій – розвідка
09:37
Регіони: обстріли Луганщини та Херсонщини, бої в Ізюмі
09:37
Після роботи саперів на Київщині починають насипати ще одну тимчасову переправу
09:28
Україна планує подати другу частину опитувальника ЄС до кінця наступного тижня
Усі новини...