Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові
Субота, 30 квітня 2022, 22:57
Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру телефону американської акторки й посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі, а натомість закликав кинути гроші на потреби армії.
Джерело: facebook-сторінка Садового
Пряма мова Садового: "Друзі, колеги, журналісти. Я не маю номера Анджеліни Джолі.
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Деталі: Він також долучив до свого посту ілюстрацію українського художника Олександра Грехова.
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Митець іронічно висвітлив хлопця в навушниках, який продовжував дивитися в смартфон, попри присутність Джолі в кав’ярні. Грехов іронізує, що хлопець буцімто насолоджувався втратами російських окупантів станом на 30 квітня.
Передісторія:
- Удень 30 квітня очевидці у Львові дізналися, що посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів.
- Голлівудська зірка відвідала дітей, що були вимушені залишити домівки й тимчасово переїхати до Львова, а також поспілкувалася з волонтерами на залізничному вокзалі міста. Далі вона рушить до Києва.