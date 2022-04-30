Садовий жартом відреагував на Джолі у Львові

Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру телефону американської акторки й посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі, а натомість закликав кинути гроші на потреби армії.

Джерело: facebook-сторінка Садового

Пряма мова Садового: "Друзі, колеги, журналісти. Я не маю номера Анджеліни Джолі.

Не витрачайте намарно часу.

Накидайте краще донейтів для ЗСУ"

Деталі: Він також долучив до свого посту ілюстрацію українського художника Олександра Грехова.

Митець іронічно висвітлив хлопця в навушниках, який продовжував дивитися в смартфон, попри присутність Джолі в кав’ярні. Грехов іронізує, що хлопець буцімто насолоджувався втратами російських окупантів станом на 30 квітня.

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