Садовый отреагировал шуткой на Джоли во Львове
Суббота, 30 апреля 2022, 22:57
Мэр Львова Андрей Садовый пошутил, что у него нет номера телефона американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли, и призвал бросить деньги на нужды армии.
Источник: facebook-страница Садового
Прямая речь Садового: "Друзья, коллеги, журналисты. У меня нет номера Анджелины Джоли.
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Не тратьте зря времени.
Набрасывайте лучше донейтов для ВСУ".
Детали: Он также приобщил к своему посту иллюстрацию украинского художника Александра Грехова.
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Художник иронически осветил парня в наушниках, который продолжал смотреть в смартфон, несмотря на присутствие Джоли в кафе. Грехов иронизирует, что парень якобы наслаждался потерями российских оккупантов по состоянию на 30 апреля.
Предыстория:
- Днем 30 апреля очевидцы во Львове узнали, что посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе в жилом массиве Сихов.
- Голливудская звезда посетила детей, вынужденных покинуть дома и временно переехать во Львов, а также пообщаться с волонтерами на железнодорожном вокзале города. Дальше она двинется в Киев.