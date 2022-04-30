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Садовый отреагировал шуткой на Джоли во Львове

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 22:57
иллюстрация александра грехова

Мэр Львова Андрей Садовый пошутил, что у него нет номера телефона американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли, и призвал бросить деньги на нужды армии.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Друзья, коллеги, журналисты. У меня нет номера Анджелины Джоли.

Не тратьте зря времени.

Набрасывайте лучше донейтов для ВСУ".

Детали: Он также приобщил к своему посту иллюстрацию украинского художника Александра Грехова.

Художник иронически осветил парня в наушниках, который продолжал смотреть в смартфон, несмотря на присутствие Джоли в кафе. Грехов иронизирует, что парень якобы наслаждался потерями российских оккупантов по состоянию на 30 апреля.

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Предыстория:

  • Днем 30 апреля очевидцы во Львове узнали, что посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе в жилом массиве Сихов.
  • Голливудская звезда посетила детей, вынужденных покинуть дома и временно переехать во Львов, а также пообщаться с волонтерами на железнодорожном вокзале города. Дальше она двинется в Киев.

Темы: СадовыйЛьвовООН
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