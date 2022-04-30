Садовый отреагировал шуткой на Джоли во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый пошутил, что у него нет номера телефона американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли, и призвал бросить деньги на нужды армии.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Друзья, коллеги, журналисты. У меня нет номера Анджелины Джоли.

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Не тратьте зря времени.

Набрасывайте лучше донейтов для ВСУ".

Детали: Он также приобщил к своему посту иллюстрацию украинского художника Александра Грехова.

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Художник иронически осветил парня в наушниках, который продолжал смотреть в смартфон, несмотря на присутствие Джоли в кафе. Грехов иронизирует, что парень якобы наслаждался потерями российских оккупантов по состоянию на 30 апреля.

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