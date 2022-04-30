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Зеленський – російським солдатам: Ваші генерали вам брешуть і замовляють нові вагони для трупів

Мазуренко Альона Субота, 30 квітня 2022, 23:32

Президент Володимир Зеленський зазначає, що російське командування набирає для війни людей без бойового досвіду та замовляє нові вагони для трупів.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат.

У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією. Зі слабким бойовим досвідом. Вони просто хочуть набрати потрібну кількість, щоб можна було кинути у наступ і ці підрозділи.

Російське командування чудово розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть убиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями.

Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами.

Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити у Росії, ніж загинути нашій землі".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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