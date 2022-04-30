Зеленский – российским солдатам: Ваши генералы вам врут и заказывают новые вагоны для трупов

Президент Владимир Зеленский отмечает, что российское командование набирает для войны людей без боевого опыта и заказывает новые вагоны для трупов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям.

В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения.

Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами.

Каждый российский солдат ещё может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле".