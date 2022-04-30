Через втрати росіянам довелося зменшити кількість техніки на параді – президент

Російські окупанти через втрати на полі бою були змушені планувати меншу кількість військової техніки на параді у Москві.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин.

Реклама:

Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території.

Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві".

Деталі: При цьому президент відзначив, що росіяни збирають ще додаткові сили для нових атак на сході України.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, окупанти нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі.