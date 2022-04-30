Из-за потерь россиянам пришлось уменьшить количество техники на параде – президент

Российские оккупанты из-за потерь на поле боя были вынуждены планировать меньшее количество военной техники на параде в Москве.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин.

Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории.

Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве.

Детали: При этом президент отметил, что россияне собирают дополнительные силы для новых атак на востоке Украины.

В частности, оккупанты нагнали подкрепление на Харьковщину и пытаются усилить давление на Донбассе.