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Из-за потерь россиянам пришлось уменьшить количество техники на параде – президент

Мазуренко Алена Суббота, 30 апреля 2022, 23:49
Зеленский Фото: ОП

Российские оккупанты из-за потерь на поле боя были вынуждены планировать меньшее количество военной техники на параде в Москве.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин.

Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории.

Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве.

Детали: При этом президент отметил, что россияне собирают дополнительные силы для новых атак на востоке Украины.

В частности, оккупанты нагнали подкрепление на Харьковщину и пытаются усилить давление на Донбассе.

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Темы: Росcия9 маяпарадвойна
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