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Дуда про знімки з Бучі: Це заперечує ідею компромісу — Україні треба зброя

Анастасія КалатурПонеділок, 4 квітня 2022, 05:00

Україні потрібні насамперед три речі - зброя, зброя та ще раз зброя.

Джерело: президент Польщі Анджей Дуда після публікації фотографій звірств росіян у Бучі

Дослівно: "Злочинці мають бути названі злочинцями, притягнуті до відповідальності та засуджені. Знімки з Бучі заперечують переконання, що компроміс потрібно шукати за всяку ціну. Насправді захисникам України потрібні насамперед три речі: зброя, зброя та ще раз зброя".

Передісторія:

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

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Теми: ДудаБучаПольща
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