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У Бучі нарахували вже 340 тіл, але це ще не все

Мазуренко Альона Понеділок, 4 квітня 2022, 08:44
фото: ФБ сторінка Зеленського

У звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних. 

Джерело: відеокоментар керівника і працівників ритуальної служби в Бучі 

Пряма мова: "Зібрали 15 тіл були на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову. Знайдено тіл (3 квітня - ред.) сьогодні 30".

Деталі: Працівник ритуальної служби уточнив, що у Бучі уже знайшли 330-340 тіл, але це ще не все. 

Пряма мова працівника Сергія: "Ми не встигаємо. Ще як мінімум 20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані в городах на подвір'ях. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще нема списків усіх. Принаймні, ми поховали приблизно 350 осіб". 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 

Теми: БучаРосіявійнагеноцид
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