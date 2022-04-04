У Бучі нарахували вже 340 тіл, але це ще не все

У звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.

Джерело: відеокоментар керівника і працівників ритуальної служби в Бучі

Пряма мова: "Зібрали 15 тіл були на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову. Знайдено тіл (3 квітня - ред.) сьогодні 30".

Реклама:

Деталі: Працівник ритуальної служби уточнив, що у Бучі уже знайшли 330-340 тіл, але це ще не все.

Пряма мова працівника Сергія: "Ми не встигаємо. Ще як мінімум 20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані в городах на подвір'ях. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще нема списків усіх. Принаймні, ми поховали приблизно 350 осіб".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: