Окружний адміністративний суд Києва наразі не працює.

Джерело: Заступник голови ОПУ Андрій Смирнов, який відповідає за суди, в інтерв’ю "Українській правді", яке вийшло на YouTube

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Пряма мова: "Я не можу більше пояснити, тому що у нас воєнний стан. Скажемо так: є певні організаційні складнощі для запуску роботи цього суду в короткій перспективі".

Деталі: УП прямо запитала, чи може цей суд визнати Віктора Януковича "легальним президентом", адже в грудні минулого року він подав позови до ОАСК проти ВРУ.

Пряма мова: "Внаслідок непередбачуваних обставин Окружний адміністративний суд міста Києва не зможе ухвалити це рішення. ОАСК не працює".

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Що передувало: 30 грудня минулого року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

На початку березня Янукович перебував у Мінську. Кремль нібито розглядав варіант визнання його "президентом України".