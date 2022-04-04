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У неділю російська ракета влучила у виробничу базу на Миколаївщині

Ірина БалачукПонеділок, 4 квітня 2022, 16:17
У неділю російська ракета влучила у виробничу базу на Миколаївщині
Фото ПАЕК

Російська ракета, яку окупанти випустили по Миколаївській області 3 квітня, поцілили по об’єкту ТОВ "Баловнянська виробнича база".

Джерело: ТОВ "СП "Південна аграрно-експортна компанія" у Facebook, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook

Дослівно ПАЕК: "3 квітня було завдано ракетний удар по об’єкту ТОВ "Баловнянська виробнича база". В результаті було пошкоджено матеріально-технічну базу елеваторного комплексу. Робота підприємства після завданої шкоди паралізована".

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Деталі: ПАЕК повідомляє, що постраждалих немає, а все матеріальне зможуть відбудувати. 

 
Фото ПАЕК

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що 4 квітня місто знову обстріляли касетними снарядами.

Він закликав людей триматися подалі від вікон і не публікувати фото і відео постраждалих об’єктів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 3 квітня по Миколаєву здійснили кілька ракетних ударів. Влада не повідомляла про місце вибухів.
  • Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву вдень 3 квітня 1 людина загинула, 11 госпіталізували з травмами, зокрема 15-річного підлітка з травмами середнього ступеня тяжкості.

Теми: Миколаївська областьвійна
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