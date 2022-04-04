У неділю російська ракета влучила у виробничу базу на Миколаївщині
Російська ракета, яку окупанти випустили по Миколаївській області 3 квітня, поцілили по об’єкту ТОВ "Баловнянська виробнича база".
Джерело: ТОВ "СП "Південна аграрно-експортна компанія" у Facebook, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook
Дослівно ПАЕК: "3 квітня було завдано ракетний удар по об’єкту ТОВ "Баловнянська виробнича база". В результаті було пошкоджено матеріально-технічну базу елеваторного комплексу. Робота підприємства після завданої шкоди паралізована".
Деталі: ПАЕК повідомляє, що постраждалих немає, а все матеріальне зможуть відбудувати.
Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що 4 квітня місто знову обстріляли касетними снарядами.
Він закликав людей триматися подалі від вікон і не публікувати фото і відео постраждалих об’єктів.
Передісторія:
- 3 квітня по Миколаєву здійснили кілька ракетних ударів. Влада не повідомляла про місце вибухів.
- Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву вдень 3 квітня 1 людина загинула, 11 госпіталізували з травмами, зокрема 15-річного підлітка з травмами середнього ступеня тяжкості.