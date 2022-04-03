По Миколаєву знову вдарили ракетами – мер
Неділя, 3 квітня 2022, 13:56
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про ракетні удари по місту 3 квітня.
Джерело: Сєнкевич у Facebook
Пряма мова Сєнкевича: "Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту.
Збираємо зараз дані.
Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела".
Передісторія:
- 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених.
- 2 квітня повідомили, що кількість загиблих зросла до 36.
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