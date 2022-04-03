По Миколаєву знову вдарили ракетами – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про ракетні удари по місту 3 квітня.

Джерело: Сєнкевич у Facebook

Пряма мова Сєнкевича: "Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту.

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