Миколаївщина: внаслідок ракетного удару 1 загиблий, серед десятка поранених підліток 

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву вдень 3 квітня 1 людина загинула, 11 ушпиталили з травмами, зокрема 15-річного підлітка з травмами середнього ступеня тяжкості.

Джерело: очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Деталі: Усього, за словами Кіма, до лікарні доставили 14 людей, із них 11 ушпиталили в палати для стаціонарного лікування.

Підліток очікує на операцію 4 квітня.

Згодом Кім дописав у своїй публікації, що одна людина померла – ймовірно з-поміж тих поранених, яких ушпиталили.

Крім того, згідно з даними військової адміністрації, загиблі та поранені є в Очакові, але більш детальної інформації наразі не надали.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ