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Миколаївщина: внаслідок ракетного удару 1 загиблий, серед десятка поранених підліток 

Денис КарловськийНеділя, 3 квітня 2022, 20:26
Миколаївщина: внаслідок ракетного удару 1 загиблий, серед десятка поранених підліток 
Фото ілюстративне: getty images

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву вдень 3 квітня 1 людина загинула, 11 ушпиталили з травмами, зокрема 15-річного підлітка з травмами середнього ступеня тяжкості.

Джерело: очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Деталі: Усього, за словами Кіма, до лікарні доставили 14 людей, із них 11 ушпиталили в палати для стаціонарного лікування.

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Підліток очікує на операцію 4 квітня.

Згодом Кім дописав у своїй публікації, що одна людина померла – ймовірно з-поміж тих поранених, яких ушпиталили. 

Крім того, згідно з даними військової адміністрації, загиблі та поранені є в Очакові, але більш детальної інформації наразі не надали.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 3 квітня по Миколаєву здійснили кілька ракетних ударів. Влада не повідомляла про місце вибухів.
  • 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених.
  • 2 квітня повідомили, що кількість загиблих зросла до 36.

Теми: МиколаївМиколаївська областьобстрілвійна
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