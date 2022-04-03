Миколаївщина: внаслідок ракетного удару 1 загиблий, серед десятка поранених підліток
Неділя, 3 квітня 2022, 20:26
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву вдень 3 квітня 1 людина загинула, 11 ушпиталили з травмами, зокрема 15-річного підлітка з травмами середнього ступеня тяжкості.
Джерело: очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
Деталі: Усього, за словами Кіма, до лікарні доставили 14 людей, із них 11 ушпиталили в палати для стаціонарного лікування.
Підліток очікує на операцію 4 квітня.
Згодом Кім дописав у своїй публікації, що одна людина померла – ймовірно з-поміж тих поранених, яких ушпиталили.
Крім того, згідно з даними військової адміністрації, загиблі та поранені є в Очакові, але більш детальної інформації наразі не надали.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 3 квітня по Миколаєву здійснили кілька ракетних ударів. Влада не повідомляла про місце вибухів.
- 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених.
- 2 квітня повідомили, що кількість загиблих зросла до 36.