"Прямий" і "П’ятий" заявили, що їх відключили від цифрового мовлення

Телеканали "Прямий" та "П’ятий" заявляють, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) незаконно відключив їх від мовлення.

Джерело: відкритий лист "Прямого" та "П’ятого" телеканалів

Дослівно: "Зранку в понеділок Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) вдався до незаконних дій і відключив мовлення проукраїнських, патріотичних телеканалів "П’ятий" і "Прямий"".

"Рішення про відключення є цілковито і однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали".

Деталі: На каналах вважають, що мала місце диверсія, відповідальність за яку несе директор концерну РРТ Кирило Данілов.

"Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією "Приват ТВ Дніпро" ("9 канал"), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору", - йдеться в заяві.

Представники каналів звернулися до президента Володимира Зеленського як гаранта Конституції щодо "незаконних дій команди Коломойського у владі та їх можливого підігрування Росії, бо такі дії порушують принцип єдності".

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Колективи каналів вимагають від Концерну РРТ негайно відновити мовлення "П’ятого" та "Прямого", а також закликають уряд відсторонити керівника Концерну від посади.

Представники каналів заявили, що вони з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися в інформаційний захист України і неухильно дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики.

Що передувало: У листопаді 2021 року через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.