У Бучі в підвалі дитячого санаторію знайшли катівню росіян, де вбивали зв'язаних українців

Правоохоронці виявили в підвалі одного з дитячих санаторіїв Бучі катівню, яку облаштували окупанти, там вони мучили і вбивали беззбройних людей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча.

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В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками.

Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх".

Деталі: На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці вживають заходи для встановлення обставин кожного воєнного злочину, щоб притягнути винних до відповідальності.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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