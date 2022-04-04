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У РФ вигадали, як мають здаватися захисники Маріуполя

Понеділок, 4 квітня 2022, 22:44

Міноборони РФ пропонує захисникам українського Маріуполя скласти зброю, починаючи з 6 ранку 5 квітня.

Джерело: РИА Новости.

Деталі: Згідно з повідомленням, українським воїнам пропонують скласти зброю та вийти з Маріуполя на підконтрольні Києву території.

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Дослівно: "Міноборони РФ заявило, що всім, хто склав зброю в Маріуполі, гарантується збереження життя, "режим повної тиші" пропонується оголосити з 9.30 мск. Обидві сторони повинні підняти прапори: з російської сторони - червоні, з української - білі по всій лінії дотику".

Нагадаємо, це не перший "ультиматум" Росії. Російське міністерство оборони раніше закликало українську владу, щоб до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною.

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Теми: МаріупольРосіявійна
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