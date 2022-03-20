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Ультиматум окупантів: капітуляція Маріуполя, тоді гумкоридори для населення

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 22:37
Обстріли міста на горизонті 17 березня. Фото ілюстративне: getty images

Російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Російські загарбники чекають відповіді від Києва на всі свої ультимативні пропозиції до 5 ранку 21 березня (незрозуміло, за яким часовим поясом).

Окупанти нібито готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації з міста як у східному (в Росію), так і в західному напрямках. Вони заявляють про відкриття коридорів о 10 ранку 21 березня (не зазначивши, за київським чи московським часом).

Із 10 до 12 години буцімто росіяни очікують, що з міста вийдуть українські захисники та якісь "іноземні найманці", склавши зброю. Після цього окупанти готові запустити гуманітарний вантаж та дозволити евакуацію мирних мешканців.

У російському міноборони вдали, що запрошують представників міжнародних організацій – ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста й ООН до моніторингу процесу на місці.

За їхніми словами, Київ має скасувати якийсь "наказ" захисникам Маріуполя "загинути, захищаючи місто" та погодитися на капітуляцію.

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Також представник російського міноборони цинічно перекинув відповідальність за авіаційні удари по будівлях театру, шкіл, дитячих садочків та лікарень на українських захисників та місцеву владу Маріуполя. Українська авіація взагалі не літає в небі над Маріуполем через близьке розташування російських систем ППО та зенітно-ракетних комплексів довкруги. 

Вони закликали мера міста Вадима Бойченка капітулювати, аби, мовляв, врятувати життя своїх мешканців. Росіяни лякають українську владу тим, що їй буцімто загрожує "міжнародний трибунал за воєнні злочини".

Передісторія: 

  • Колона автобусів виїхала із Запоріжжя об 11 ранку в суботу 19 березня, проте російські військові зупинили її за 3 км до окупованого Бердянська, перед селом Азовське. 20 березня окупанти пропустили автобуси до Бердянська, де розпочалася посадка людей, які пішки зуміли дійти з Маріуполя до сусіднього міста.
  • 19 березня російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 жінок, дітей та старих людей. Будівля зруйнована вщент, а люди опинилися під завалами.
  • Удень 20 березня чотири бойові кораблі російського флоту обстріляли Маріуполь з моря.
  • Українській владі стало відомо про факти насильного вивезення мешканців Маріуполя на російську територію, де їх позбавляли українських паспортів.

Теми: МаріупольгуманітаркавійнаРосія
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