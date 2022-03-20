Ультиматум окупантів: капітуляція Маріуполя, тоді гумкоридори для населення

Російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Російські загарбники чекають відповіді від Києва на всі свої ультимативні пропозиції до 5 ранку 21 березня (незрозуміло, за яким часовим поясом).

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Окупанти нібито готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації з міста як у східному (в Росію), так і в західному напрямках. Вони заявляють про відкриття коридорів о 10 ранку 21 березня (не зазначивши, за київським чи московським часом).

Із 10 до 12 години буцімто росіяни очікують, що з міста вийдуть українські захисники та якісь "іноземні найманці", склавши зброю. Після цього окупанти готові запустити гуманітарний вантаж та дозволити евакуацію мирних мешканців.

У російському міноборони вдали, що запрошують представників міжнародних організацій – ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста й ООН до моніторингу процесу на місці.

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За їхніми словами, Київ має скасувати якийсь "наказ" захисникам Маріуполя "загинути, захищаючи місто" та погодитися на капітуляцію.

Також представник російського міноборони цинічно перекинув відповідальність за авіаційні удари по будівлях театру, шкіл, дитячих садочків та лікарень на українських захисників та місцеву владу Маріуполя. Українська авіація взагалі не літає в небі над Маріуполем через близьке розташування російських систем ППО та зенітно-ракетних комплексів довкруги.

Вони закликали мера міста Вадима Бойченка капітулювати, аби, мовляв, врятувати життя своїх мешканців. Росіяни лякають українську владу тим, що їй буцімто загрожує "міжнародний трибунал за воєнні злочини".

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