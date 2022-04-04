Зеленський про статтю РИА Новости: Один з доказів для майбутнього трибуналу

Президент Володимир Зеленський заявляє, що стаття на сайті державного російського агентства РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.

Джерело: Зеленський у зверненні до парламенту Румунії

Пряма мова: "Того ж дня, 3 квітня, коли світ жахнувся, побачивши тіла вбитих у Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції РИА Новости була опублікована стаття з обґрунтуванням геноциду українців. Її назва доволі красномовна: "Що Росія повинна зробити з Україною". І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців".

Деталі: Президент зазначив, що в цій статті описується "чіткий і прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями, та й самих наших людей – тих, кого не вдасться зламати і підкорити". Також там сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеізацію" України.

"Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що на сайті державної інформаційної агенції Росії в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції.

"Тобто я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист нашої держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі, але на всій території України", - сказав президент.

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Що передувало: На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Автор цієї статті – Тимофій Сергійцев, відомий як автор плакату про три сорти українців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дана стаття є офіційним визнанням РФ закликів до масового вбивства українців і підпадає під юрисдикцію міжнародних судів.