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Зеленський – пропагандистам РФ: Фінал вашого життя буде в кращому випадку за гратами

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 00:20
Зеленський – пропагандистам РФ: Фінал вашого життя буде в кращому випадку за гратами
Володимир Зеленський у Бучі 4 квітня, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський попереджає російських пропагандистів, які виправдовують звірства РФ проти України, що фінал їхнього життя, в кращому випадку, буде за гратами.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Кожна нормальна людина в світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські військові знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають мирних людей.

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Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатись тільки одне – напрацювати на вирок майбутнього трибуналу. Який буде, буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Der Stürmer". Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду.

В наш час уже не страчують. Але усім скабєєвим, вечірнім мудозвонам, вибачте, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам’ятати: фінал вашого життя буде за гратами. В кращому випадку".

Що передувало: На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський заявляв, що стаття на сайті РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.

Теми: ЗеленськийРосіяпропаганда
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