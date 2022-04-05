Зеленський – пропагандистам РФ: Фінал вашого життя буде в кращому випадку за гратами

Президент Володимир Зеленський попереджає російських пропагандистів, які виправдовують звірства РФ проти України, що фінал їхнього життя, в кращому випадку, буде за гратами.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Кожна нормальна людина в світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські військові знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають мирних людей.

Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатись тільки одне – напрацювати на вирок майбутнього трибуналу. Який буде, буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Der Stürmer". Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду.

В наш час уже не страчують. Але усім скабєєвим, вечірнім мудозвонам, вибачте, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам’ятати: фінал вашого життя буде за гратами. В кращому випадку".

Що передувало: На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Зеленський заявляв, що стаття на сайті РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.