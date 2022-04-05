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Верещук : Близько 600 росіян перебувають у полоні в Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 5 квітня 2022, 01:14
Верещук, фото: facebook

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що зараз в Україні перебувають близько 600 полонених російських військових.

Джерело: Верещук в етері спільного телемарафону, цитує Громадське

Пряма мова: "Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз.

Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права".

Деталі: Верещук додала, що питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.

"Говорили про те, як змусити Росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, про те, як змусити Росію відпустити полонених. Деяких із них ще з 2014 року, зокрема й жінок, утримують на території Донецької та Луганської областей", — зазначила міністерка.

Теми: війнаВерещукРосія
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