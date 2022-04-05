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Білоруські ЗМІ помітили, що окремі колони окупантів виїжджають в бік Росії

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 16:03
Білоруські ЗМІ помітили, що окремі колони окупантів виїжджають в бік Росії
переміщення техніки росіян у бік кордону білорусі й рф. фото: motolkohelp

Білоруські опозиційні журналісти помітили, що російські окупаційні війська проводять ротацію на територію Білорусі, зокрема деякі колони техніки виїхали в бік Росії. 

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Очевидці передали журналістам свідчення, що окремі колони техніки рухаються в бік Смоленська, Москви та Брянської області.

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Деякі колони помітили у Вітебській області поблизу Орші й Толочина, які рухались у бік кордону з РФ.

Водночас продовжується переміщення колон російської техніки в населені пункти в Гомельській області, поблизу кордону з Україною. Білоруські журналісти вважають, що про цілковитий вивід окупаційних військ РФ говорити не можна. Скоріше за все, відбувається ротація підрозділів, виведених з території України.

Переважно у складі колон помічали вантажівки Урал "Торнадо-У", бензовози, БТР і бронеавтомобілі "Тигр", автобуси "ПАЗ". Окремо журналісти зауважили, що за маршрутом Осиповичі-Мінськ помітили колону, що складалась винятково з бензовозів.

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Продовжують рухатися колони з бойовою технікою російських військ. З Мозиря до Лельчиці виїхали три самохідних артилерійських установки 2С1 "Гвоздика". Також із Мозиря до Калинковичів виїхали 11 БТРів. 

На воєнних аеродромах у Білорусі продовжувалась льотна активність. Найбільш висока активність зафіксована на льотовищі в Мачулищах: 45 гелікоптерів та 5 літаків. 42 гелікоптери вилетіли в бік льотовища в Сещі в Брянській області. По два транспортні літаки Іл-76 вилетіли в Псков та Брянськ.

На кількох залізничних станціях у Гомельській області помітили завантаження військової техніки росіян, зокрема в Гомелі, Єльську, Хойниках, Зябровка, а також на станції в Мінському районі. 

Окремо журналісти зауважили, що в Хойники залізницею доставили нову військову техніку, зокрема 14 БМД-4М, 10 БТР-МД "Ракушка", 2 БТР-ЗД "Скрежет", БТР-Д, САУ "Нона-С", 2 БТР-82А, ТОС-1А "Солнцепёк" і ТЗМ до неї. Залізничну станцію патрулюють військові Білорусі.

У Мозирі підрозділи російських окупаційних військ дислокуються на території кількох підприємств, зокрема на спиртогорілчаному заводу, а аткож на закритй території "Мозирсільмашу".

Передісторія: 

  • Удень 4 квітня очевидці в Білорусі помітили переміщення понад 100 одиниць військової техніки росіян у напрямку Москви.
  • За даними українського Генерального штабу, російське командування перекидає з території Білорусі до російського Бєлґорода підрозділи десанту.
  • У Гомельській області помітили дедалі більше накопичення російської військової техніки.

Теми: БілорусьарміяРосіявійна
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