Білоруські ЗМІ помітили, що окремі колони окупантів виїжджають в бік Росії

Білоруські опозиційні журналісти помітили, що російські окупаційні війська проводять ротацію на територію Білорусі, зокрема деякі колони техніки виїхали в бік Росії.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Очевидці передали журналістам свідчення, що окремі колони техніки рухаються в бік Смоленська, Москви та Брянської області.

Деякі колони помітили у Вітебській області поблизу Орші й Толочина, які рухались у бік кордону з РФ.

Водночас продовжується переміщення колон російської техніки в населені пункти в Гомельській області, поблизу кордону з Україною. Білоруські журналісти вважають, що про цілковитий вивід окупаційних військ РФ говорити не можна. Скоріше за все, відбувається ротація підрозділів, виведених з території України.

Переважно у складі колон помічали вантажівки Урал "Торнадо-У", бензовози, БТР і бронеавтомобілі "Тигр", автобуси "ПАЗ". Окремо журналісти зауважили, що за маршрутом Осиповичі-Мінськ помітили колону, що складалась винятково з бензовозів.

Продовжують рухатися колони з бойовою технікою російських військ. З Мозиря до Лельчиці виїхали три самохідних артилерійських установки 2С1 "Гвоздика". Також із Мозиря до Калинковичів виїхали 11 БТРів.

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На воєнних аеродромах у Білорусі продовжувалась льотна активність. Найбільш висока активність зафіксована на льотовищі в Мачулищах: 45 гелікоптерів та 5 літаків. 42 гелікоптери вилетіли в бік льотовища в Сещі в Брянській області. По два транспортні літаки Іл-76 вилетіли в Псков та Брянськ.

На кількох залізничних станціях у Гомельській області помітили завантаження військової техніки росіян, зокрема в Гомелі, Єльську, Хойниках, Зябровка, а також на станції в Мінському районі.

Окремо журналісти зауважили, що в Хойники залізницею доставили нову військову техніку, зокрема 14 БМД-4М, 10 БТР-МД "Ракушка", 2 БТР-ЗД "Скрежет", БТР-Д, САУ "Нона-С", 2 БТР-82А, ТОС-1А "Солнцепёк" і ТЗМ до неї. Залізничну станцію патрулюють військові Білорусі.

У Мозирі підрозділи російських окупаційних військ дислокуються на території кількох підприємств, зокрема на спиртогорілчаному заводу, а аткож на закритй території "Мозирсільмашу".

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