У Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви

Сто одиниць російської техніки в Білорусі виїхали у бік Росії, повідомляє журналіст Антон Мотолько.

Дослівно: "Велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" була помічена поблизу Борисова, яка рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва).

У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ.

Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер на власних колесах вона рухається до Росії".

Деталі: Мотолько додав, що транспортні засоби помітили пізніше під Оршею (є на мапі).

Також поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області) була помічена велика колона у супроводі ДАІ, яка рухалася трасою М1 у бік Росії.

