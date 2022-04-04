У Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви

Сто одиниць російської техніки в Білорусі виїхали у бік Росії, повідомляє журналіст Антон Мотолько.

Джерело: Motolkohelp

Дослівно: "Велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" була помічена поблизу Борисова, яка рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва).

У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ.

Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер на власних колесах вона рухається до Росії".

Деталі: Мотолько додав, що транспортні засоби помітили пізніше під Оршею (є на мапі).

Також поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області) була помічена велика колона у супроводі ДАІ, яка рухалася трасою М1 у бік Росії.

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A large column escorted by the Barysau traffic police was seen near the village of Abukhava (Orsha district, Vitebsk region), moving along the M1 highway towards Russia. pic.twitter.com/BIgKyXHtht — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022