Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви

Роман ПетренкоПонеділок, 4 квітня 2022, 12:12

Сто одиниць російської техніки в Білорусі виїхали у бік Росії, повідомляє журналіст Антон Мотолько.

Джерело: Motolkohelp

Дослівно: "Велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" була помічена поблизу Борисова, яка рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва).

У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ.

Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер на власних колесах вона рухається до Росії".

Деталі: Мотолько додав, що транспортні засоби помітили пізніше під Оршею (є на мапі).

Також поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області) була помічена велика колона у супроводі ДАІ, яка рухалася трасою М1 у бік Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: БілорусьРосіявійна
Головне сьогодні

Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу

відеоПоліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Енергетичне ембарго, трибунал, зброя: Європарламент схвалив нові вимоги через війну РФ в Україні

Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну

Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер

Усі новини...
Білорусь
Білоруський розробник World of Tanks йде з Росії та Білорусі
ЄБРР призупинить доступ Росії та Білорусі до фінансування
Генштаб: До Бєлгорода з Білорусі перекидають російських десантників
Останні новини
18:52
Троє мешканців Донеччини зливали ворогу дані про ЗСУ
18:40
Україна очікує на 7 мільярдів євро підтримки від партнерів, 3 мільярди вже отримала
18:34
Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу
18:32
ФОТО, ВІДЕОКривавий басейн та напис "убивця": віллу пропагандиста Соловйова в Італії "причепурили"
18:23
Новгород-Сіверський "звільнили" від мозаїк з комуністичними лідерами
18:16
фотоУ Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України
18:11
Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року
18:05
Філатов заявив, що не оголошував евакуацію, а висловив особисту думку
17:53
Підтримка Росією рубля виснажує її військовий потенціал – Мінфін США
17:52
У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів
Усі новини...