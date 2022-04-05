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Донеччина: прикордонники збили з автоматів ворожий безпілотник

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 17:55
Донеччина: прикордонники збили з автоматів ворожий безпілотник
Збитий російський бпла на донеччині. фото: пресслужба дпсу

Українські прикордонники з автоматів збили російський БПЛА. 

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА.

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Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку".

 
фото: пресслужба дпсу
 
фото: пресслужба дпсу

Передісторія: 

  • Згідно з даними українського Генерального штабу, російські війська просунулися з Харківщини в напрямку Слов’янська, а також ведуть посилений наступ у районі Сєвєродонецька, Рубіжного й Попасної на Луганщині. Метою російських окупантів є цілковите захоплення Донеччини та Луганщини.
  • Удень 5 квітня російські окупанти пошкодили цистерни на фенольному заводі на Донеччині.

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Теми: Донецька областьПрикордонна службаДонбасвійна
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