Донеччина: прикордонники збили з автоматів ворожий безпілотник
Вівторок, 5 квітня 2022, 17:55
Українські прикордонники з автоматів збили російський БПЛА.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби
Дослівно: "Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА.
Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку".
Передісторія:
- Згідно з даними українського Генерального штабу, російські війська просунулися з Харківщини в напрямку Слов’янська, а також ведуть посилений наступ у районі Сєвєродонецька, Рубіжного й Попасної на Луганщині. Метою російських окупантів є цілковите захоплення Донеччини та Луганщини.
- Удень 5 квітня російські окупанти пошкодили цистерни на фенольному заводі на Донеччині.