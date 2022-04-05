Зеленський вручив військовим ордени Героя України й нагороду родині вбитого журналіста Левіна

Президент Володимир Зеленський вручив ордени Героя України нагородженим військовослужбовцям і родичам тих військових, яким нагороду присвоєно посмертно, а також вручив нагороду "За мужність" вбитому фотожурналісту Максу Левіну.

Джерело: пресслужба Офіса президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні я маю велику честь нагороджувати тут найкращих. Ви є лідерами для нашої держави, і ваші діти – живі.

Або ті, хто залишився живими в історії нашої держави назавжди. І ви є лідерами для нашої держави України і сьогодення.

Я не впевнений, що це вшанування може вам повернути ваших героїчних дітей. Але вони – все найкраще, що є в України. Це люди, які є військовими героями, які віддали себе за цю землю.

Я хочу подякувати кожному і кожній, хочу подякувати тим, кого з нами цього немає – хто є на фронті, хто щоденно захищає нашу державу від російського окупанта.

Хочу, щоб ви себе берегли! Хочу, щоб ви нас захищали! І хочу, щоб ви народжували! Тому що мати дітей від таких великих людей, героїчних людей – це гордість для неньки-України.

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Слава Україні!".

Деталі: Президент розпочав захід із хвилини мовчання для вшанування пам’яті Героїв України, які загинули у війні проти російських окупантів. Уряд розпочне традицію з нагородження Героїв України в цій залі.

Зеленський запевнив, що Білу залу Маріїнського палацу, в якій президенти України проводили зустрічі глав держав, перейменують у Білу залу Героїв України.

Звання Героя України із орденом "Золота зірка" президент вручив зокрема генерал-полковнику Ігорю Сирському, який керував оборонною операцією в битві за Київ.

Окремо президент вручив родині загиблого фотожурналісту Максу Левіну присвоєний йому орден "За мужність".

Що було раніше: 5 квітня президент підписав указ про нагородження 152 військовослужбовців державними нагородами, зокрема 6 військових орденом Героя України.

3 квітня Зеленський нагородив посмертно фотожурналіста Максима Левіна орденом "За мужність" ІІІ ступеня.