Глава Київщини показав відео знищеної росіянами Бородянки
Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав кадри із всуціль знищеного росіянами містечка Бородянка.
Джерело: telegram-канал Кулеби
Пряма мова Кулеби: "Селище перетворилося на руїни – знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше – сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати.
Наразі в селищі працюють рятувальники та правоохоронці. Проводиться зачистка та розмінування населеного пункту. Завтра туди заїдуть ще працівники ДСНС на підсилення".
Деталі: Кулеба додав, що в’їзд у місто зараз закритий. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.
На відео видні вщент зруйновані будинки, повалені дереви та знищене дорожнє покриття.
Передісторія:
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