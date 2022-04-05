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Глава Київщини показав відео знищеної росіянами Бородянки

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 19:53
Глава Київщини показав відео знищеної росіянами Бородянки
Знищений будинок у Бородянці. Фото: getty images

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав кадри із всуціль знищеного росіянами містечка Бородянка. 

Джерело: telegram-канал Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Селище перетворилося на руїни – знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше – сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати.

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Наразі в селищі працюють рятувальники та правоохоронці. Проводиться зачистка та розмінування населеного пункту. Завтра туди заїдуть ще працівники ДСНС на підсилення".

Деталі: Кулеба додав, що в’їзд у місто зараз закритий. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.

На відео видні вщент зруйновані будинки, повалені дереви та знищене дорожнє покриття.

ВІДЕО ДНЯ
 
Зруйновані будинки Бородянки
фото: олексій кулеба
 
Зруйновані будинки Бородянки
фото: олексій кулеба
 
Фото: Олексій Кулеба
 
Фото: Олексій Кулеба

Передісторія: 

  • До ранку 7 квітня у звільнених населених пунктах Київщини триває посилена комендантська година.
  • У звільненій Бучі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявляють велику кількість нездетонованих боєприпасів та мін. Міський голова Анатолій Федорук вважає, що приблизно за тиждень у місті зможуть відновити "нормальне життя".

Теми: окупаціяКиївська областьРосія
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