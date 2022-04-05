Глава Київщини показав відео знищеної росіянами Бородянки

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав кадри із всуціль знищеного росіянами містечка Бородянка.

Джерело: telegram-канал Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Селище перетворилося на руїни – знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше – сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати.

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Наразі в селищі працюють рятувальники та правоохоронці. Проводиться зачистка та розмінування населеного пункту. Завтра туди заїдуть ще працівники ДСНС на підсилення".

Деталі: Кулеба додав, що в’їзд у місто зараз закритий. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.

На відео видні вщент зруйновані будинки, повалені дереви та знищене дорожнє покриття.

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Зруйновані будинки Бородянки фото: олексій кулеба

Зруйновані будинки Бородянки фото: олексій кулеба

Фото: Олексій Кулеба

Фото: Олексій Кулеба

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