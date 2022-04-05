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Глава Київщини показав відео знищеної росіянами Бородянки

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 19:53
Знищений будинок у Бородянці. Фото: getty images

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба показав кадри із всуціль знищеного росіянами містечка Бородянка. 

Джерело: telegram-канал Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Селище перетворилося на руїни – знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше – сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати.

Наразі в селищі працюють рятувальники та правоохоронці. Проводиться зачистка та розмінування населеного пункту. Завтра туди заїдуть ще працівники ДСНС на підсилення".

Деталі: Кулеба додав, що в’їзд у місто зараз закритий. Там працюють рятувальники та правоохоронці для документування обставин злочинів окупантів.

На відео видні вщент зруйновані будинки, повалені дереви та знищене дорожнє покриття.

 
Зруйновані будинки Бородянки
фото: олексій кулеба
 
Зруйновані будинки Бородянки
фото: олексій кулеба
 
Фото: Олексій Кулеба
 
Фото: Олексій Кулеба

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  • До ранку 7 квітня у звільнених населених пунктах Київщини триває посилена комендантська година.
  • У звільненій Бучі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявляють велику кількість нездетонованих боєприпасів та мін. Міський голова Анатолій Федорук вважає, що приблизно за тиждень у місті зможуть відновити "нормальне життя".

Теми: окупаціяКиївська областьРосія
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