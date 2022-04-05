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У Бучі знайшли багато боєприпасів, які не розірвалися

Олена РощінаВівторок, 5 квітня 2022, 10:28
Фото ДСНС

У Бучі та інших містах Київської області знаходять багато боєприпасів, які не розірвалися, розмінування триває.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Щодня піротехніки ДСНС Київщини очищують території, дороги, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів, що залишили після свого відступу окупанти".

Деталі: Судячи з фото та відео, рятувальники знайшли багато снарядів, які не розірвалися. Їх прибирають із вулиць. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теми: БучаКиївська областьвійна
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