У Бучі знайшли багато боєприпасів, які не розірвалися
Вівторок, 5 квітня 2022, 10:28
У Бучі та інших містах Київської області знаходять багато боєприпасів, які не розірвалися, розмінування триває.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Щодня піротехніки ДСНС Київщини очищують території, дороги, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів, що залишили після свого відступу окупанти".
Деталі: Судячи з фото та відео, рятувальники знайшли багато снарядів, які не розірвалися. Їх прибирають із вулиць.
Передісторія:
- 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, вже 8 березня у захоплених містечках під Києвом – Гостомелі, Бучі, Ірпені, Ворзелі – була гуманітарна катастрофа.
- 1 квітня Бучу звільнили від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, на експертизу вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
- Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що знімки з Бучі заперечують, що компроміс потрібно шукати за всяку ціну, а речник Держдепартаменту США Нед Прайс анонсував нові санкції проти РФ.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.
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