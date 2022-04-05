У Бучі знайшли багато боєприпасів, які не розірвалися

У Бучі та інших містах Київської області знаходять багато боєприпасів, які не розірвалися, розмінування триває.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Щодня піротехніки ДСНС Київщини очищують території, дороги, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів, що залишили після свого відступу окупанти".

Деталі: Судячи з фото та відео, рятувальники знайшли багато снарядів, які не розірвалися. Їх прибирають із вулиць.

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