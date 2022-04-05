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Мер Бучі: Через тиждень будемо повертатися до нормального життя

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 18:47

Мер Бучі Анатолій Федорук вважає, що місто зможе почати повертатися до нормального життя через тиждень.

Джерело: Федорук в ефірі телемарафону

Пряма мова на питання, коли мешканцям Бучі можна буде повертатися додому: "Вже сьогодні після 7 квітня спеціалісти, лікарі, комунальники, ті що забезпечували життєдіяльність міста і наших селищ, можуть повертатися".

"Маю надію, що через тиждень ми будемо мати можливість потихеньку повертатися до нормального життя. В тих умовах, які вже є. Працюємо над відновленням водопостачання і газопостачання".

Деталі: Мер підкреслив, що влада поки що не рекомендує повертатися до міста цивільним громадянам, але наполегливо просить повернутися фахівців, які забезпечують життєдіяльність громади.

Він повідомив, що в Бучі наразі перебувають майже 3700 цивільних мешканців.

"Практично всі мережі живлення на Бучу, Ірпінь, Ворзель заходили, зруйновані агресором.

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Ми працюємо в місті, щоб обстежити внутрішні мережі. І констатуємо факт, що відсотків на 60 мережа внутрішня вціліла, і є надія, як тільки дадуть магістральне живлення, ми зможемо дати світло для територіальної громади, для міста", - розповів Федорук.

Він також запевнив мешканців, що правоохоронці патрулюють вулиці міста, щоб унеможливити мародерство.

"Можу запевнити і вас, і власників помешкань, що Національна поліція, батальйон територіальної оборони, як бучанський, так і територіальний, забезпечують постійне патрулювання і максимально працюють на те, щоб унеможливити мародерство", - сказав він, додавши, що "ті, хто пережив окупацію, не дозволять собі ходити по чужих помешканнях".

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Теми: БучаКиївська область
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