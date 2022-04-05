Мер Бучі: Через тиждень будемо повертатися до нормального життя
Мер Бучі Анатолій Федорук вважає, що місто зможе почати повертатися до нормального життя через тиждень.
Джерело: Федорук в ефірі телемарафону
Пряма мова на питання, коли мешканцям Бучі можна буде повертатися додому: "Вже сьогодні після 7 квітня спеціалісти, лікарі, комунальники, ті що забезпечували життєдіяльність міста і наших селищ, можуть повертатися".
"Маю надію, що через тиждень ми будемо мати можливість потихеньку повертатися до нормального життя. В тих умовах, які вже є. Працюємо над відновленням водопостачання і газопостачання".
Деталі: Мер підкреслив, що влада поки що не рекомендує повертатися до міста цивільним громадянам, але наполегливо просить повернутися фахівців, які забезпечують життєдіяльність громади.
Він повідомив, що в Бучі наразі перебувають майже 3700 цивільних мешканців.
"Практично всі мережі живлення на Бучу, Ірпінь, Ворзель заходили, зруйновані агресором.
Ми працюємо в місті, щоб обстежити внутрішні мережі. І констатуємо факт, що відсотків на 60 мережа внутрішня вціліла, і є надія, як тільки дадуть магістральне живлення, ми зможемо дати світло для територіальної громади, для міста", - розповів Федорук.
Він також запевнив мешканців, що правоохоронці патрулюють вулиці міста, щоб унеможливити мародерство.
"Можу запевнити і вас, і власників помешкань, що Національна поліція, батальйон територіальної оборони, як бучанський, так і територіальний, забезпечують постійне патрулювання і максимально працюють на те, щоб унеможливити мародерство", - сказав він, додавши, що "ті, хто пережив окупацію, не дозволять собі ходити по чужих помешканнях".
Передісторія:
- 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, на експертизу вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.