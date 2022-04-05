Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі

Альона Мазуренко Вівторок, 5 квітня 2022, 19:59
Колаборанти ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі
скриншот

Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.

Джерело: Маріупольська міськрада, пресслужба ОПЗЖ

Дослівно: "Отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури...

Реклама:

Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.

Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців:

ВІДЕО ДНЯ
  • Іващенко Костянтин Володимирович
  • Хаджинов Дмитро Михайлович
  • Хармишев Євген Олександрович
  • Сотнікова Наталя Анатоліївна
  • Карпенко Олена Василівна".

Деталі: У міськраді відзначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.

Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади з продовольством та медикаментами.

Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.

Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.

Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.

Водночас, партія "ОПЗЖ" заявила, що інформацію міськради мають підтвердити правоохоронці.

Передісторія: 

  • 4 квітня у Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали "мера" міста. Ним став державний зрадник із зобороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.

Теми: МаріупольРосіяокупаціяОПЗЖ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: