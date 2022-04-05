Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі

Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.

Джерело: Маріупольська міськрада, пресслужба ОПЗЖ

Дослівно: "Отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури...

Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.

Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців:

Іващенко Костянтин Володимирович

Хаджинов Дмитро Михайлович

Хармишев Євген Олександрович

Сотнікова Наталя Анатоліївна

Карпенко Олена Василівна".

Деталі: У міськраді відзначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.

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Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади з продовольством та медикаментами.

Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.

Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.

Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.

Водночас, партія "ОПЗЖ" заявила, що інформацію міськради мають підтвердити правоохоронці.

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