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Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі

Мазуренко Альона Вівторок, 5 квітня 2022, 19:59
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Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.

Джерело: Маріупольська міськрада, пресслужба ОПЗЖ

Дослівно: "Отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури...

Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.

Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців:

  • Іващенко Костянтин Володимирович
  • Хаджинов Дмитро Михайлович
  • Хармишев Євген Олександрович
  • Сотнікова Наталя Анатоліївна
  • Карпенко Олена Василівна".

Деталі: У міськраді відзначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.

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Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади з продовольством та медикаментами.

Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.

Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.

Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.

Водночас, партія "ОПЗЖ" заявила, що інформацію міськради мають підтвердити правоохоронці.

Передісторія: 

  • 4 квітня у Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали "мера" міста. Ним став державний зрадник із зобороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.

Теми: МаріупольРосіяокупаціяОПЗЖ
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