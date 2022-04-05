Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі
Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.
Джерело: Маріупольська міськрада, пресслужба ОПЗЖ
Дослівно: "Отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури...
Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.
Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.
Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців:
- Іващенко Костянтин Володимирович
- Хаджинов Дмитро Михайлович
- Хармишев Євген Олександрович
- Сотнікова Наталя Анатоліївна
- Карпенко Олена Василівна".
Деталі: У міськраді відзначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.
Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади з продовольством та медикаментами.
Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.
Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.
Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.
Водночас, партія "ОПЗЖ" заявила, що інформацію міськради мають підтвердити правоохоронці.
Передісторія:
- 4 квітня у Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали "мера" міста. Ним став державний зрадник із зобороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.