ЗМІ: "Кадировці", що хвалилися захопленням Маріуполя, "героїчні" відео знімали в одному сквері

Більшість відео з Маріуполя, опублікованих главою Чечні Рамзаном Кадировим, зняті в одному міському сквері, попри його заяви, що місто перебуває під повним контролем "кадировців".

Джерело: СлідствоІнфо.

Деталі: Чи не з перших опублікованих відеозаписів з Маріуполя Кадиров стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Втім виявилося, що це далеко не так.

СлідствоІнфо проаналізувало відеозаписи з Маріуполя, які публікував Кадиров у своєму телеграмі. У більшості з них журналісти встановили точні локації, де відбувалася зйомка.

У той час як Кадиров вихвалявся про повний контроль над Маріуполем, його бойовики викладали відео зі Скверу Козацтва на окраїні міста.

Цей сквер розташований в одному з чотирьох районів міста, Лівоборежному. Він найближчий до російських кордонів. На більшості із проаналізованих журналістами відео "кадировці" пересуваються саме цим районом. Тобто про повний контроль міста не йдеться.

Також після критики в бік кадировців про те, що вони не знають, як користуватися безпілотниками, тікток-воїни Кадирова, як їх охрестили у соцмережах за постановочні відео, почали знімати сюжети про роботи із БПЛА.

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Що передувало: Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною.