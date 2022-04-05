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В Україні розслідують 5 тисяч воєнних злочинів РФ – Венедіктова

Мазуренко Альона Вівторок, 5 квітня 2022, 22:39

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні розслідується майже п’ять тисяч воєнних злочинів Росії.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова

Пряма мова: "Ми мусимо розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини – це перша ланка градації. Далі ідуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв‘язав цю війну аби знищити українців".

Деталі: Генпрокурор зазначила, що розслідування воєнних злочинів - завдання номер один для всієї правоохоронної системи України.

Венедіктова  повідомила, що наразі біля п’яти тисяч злочинів із кваліфікацією – воєнні злочини.

Майже дві тисячі – дотичні до воєнних злочинів. Усі кримінальні провадження різні за своїм обсягом та кількістю епізодів.

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Теми: ВенедіктоваРосіявійнаОфіс генпрокурора
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