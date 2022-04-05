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Збитки від дій РФ: 68 млрд доларів прямих і 600 млрд опосередкованих

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 22:44
зруйнований будинок в Ірпені, ФОТО: БОГДАНА ГАЙВОРОНСЬКА

Станом на 1 квітня прямі збитки України від воєнних дій РФ складають щонайменше 68 мільярдів доларів, опосередковані – 600 мільярдів доларів.

Джерело: віцепрем’єр, голова Міністерства реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу

Деталі: Верещук повідомила, що, згідно з постановою уряду, Мінінтеграції координуватиме роботу всіх міністерств для оцінки збитків від агресії РФ. Ця робота вже почалася.

Така оцінка охоплюватиме широкий обсяг втрат, які визначатимуться за 15 категоріями. Наприклад, втрати економіки, інфраструктура, довкілля, культурна спадщина тощо.

"Такий підхід дозволить охопити всі категорії, як прямих, так і опосередкованих втрат, що завдаються нашій державі. Включно з упущеною вигодою, яку ми недоотримали через цю загарбницьку війну", - сказала віцепрем’єр.

Пряма мова: "Вже зараз, за попередніми підрахунками, починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тисяч квадратних метрів житлової площі, 533 заклади освіти, 196 закладів охорони здоров’я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів, 10 військових аеродромів, 129 заводів та підприємств, понад 22 тисячі кілометрів доріг, 226 мостів та мостових переходів.

Прямі втрати фізичної інфраструктури, за підрахунками експертів Київської школи економіки, здійсненими в тісній співпраці з Міністерством реінтеграції та урядовою командою в рамках проєкту "Росія заплатить", станом на 1 квітня склали щонайменше 68 мільярдів доларів США.

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Опосередковані втрати економіки складають на сьогодні 600 млрд доларів США. І кожного дня вони, на жаль, зростатимуть".

Більше деталей: Верещук підкреслила, що Росія як держава агресор сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. Вона пообіцяла, що вся урядова команда докладе максимум зусиль, щоб цього досягнути.

Теми: війнагрошіРосіяВерещук
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