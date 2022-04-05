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Збитки від дій РФ: 68 млрд доларів прямих і 600 млрд опосередкованих

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 22:44
Збитки від дій РФ: 68 млрд доларів прямих і 600 млрд опосередкованих
зруйнований будинок в Ірпені, ФОТО: БОГДАНА ГАЙВОРОНСЬКА

Станом на 1 квітня прямі збитки України від воєнних дій РФ складають щонайменше 68 мільярдів доларів, опосередковані – 600 мільярдів доларів.

Джерело: віцепрем’єр, голова Міністерства реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу

Деталі: Верещук повідомила, що, згідно з постановою уряду, Мінінтеграції координуватиме роботу всіх міністерств для оцінки збитків від агресії РФ. Ця робота вже почалася.

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Така оцінка охоплюватиме широкий обсяг втрат, які визначатимуться за 15 категоріями. Наприклад, втрати економіки, інфраструктура, довкілля, культурна спадщина тощо.

"Такий підхід дозволить охопити всі категорії, як прямих, так і опосередкованих втрат, що завдаються нашій державі. Включно з упущеною вигодою, яку ми недоотримали через цю загарбницьку війну", - сказала віцепрем’єр.

Пряма мова: "Вже зараз, за попередніми підрахунками, починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тисяч квадратних метрів житлової площі, 533 заклади освіти, 196 закладів охорони здоров’я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів, 10 військових аеродромів, 129 заводів та підприємств, понад 22 тисячі кілометрів доріг, 226 мостів та мостових переходів.

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Прямі втрати фізичної інфраструктури, за підрахунками експертів Київської школи економіки, здійсненими в тісній співпраці з Міністерством реінтеграції та урядовою командою в рамках проєкту "Росія заплатить", станом на 1 квітня склали щонайменше 68 мільярдів доларів США.

Опосередковані втрати економіки складають на сьогодні 600 млрд доларів США. І кожного дня вони, на жаль, зростатимуть".

Більше деталей: Верещук підкреслила, що Росія як держава агресор сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. Вона пообіцяла, що вся урядова команда докладе максимум зусиль, щоб цього досягнути.

Теми: війнагрошіРосіяВерещук
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