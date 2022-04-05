Венедіктова: Росіяни здійснювали сексуальне насилля щодо дітей і людей похилого віку

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що російські військові в Україні здійснювали сексуальне насилля відносно жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Прокуратура разом із громадськими організаціями напрацьовує механізм допомоги потерпілим.

Джерело: Венедіктова під час координаційної наради з правоохоронними і державними органами, а також громадським сектором щодо розслідування статевих злочинів, повідомляє Офіс генпрокурора

Деталі: За словами генпрокурора, російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Правоохоронці отримують оперативну інформацію про факти такої наруги, такі повідомлення розміщують у соцмережах.

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Пряма мова Венедіктової: "Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх.

Напрацьовуємо дієвий алгоритм щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних".

Більше деталей: Учасники наради погодилися з необхідністю застосування міжнародних протоколів розслідування таких воєнних злочинів, а також потребі проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих зґвалтувань.

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Крім того, йшлося про необхідність уникнення повторної травматизації потерпілих при їх роботі з медиками, слідчими, прокурорами, журналістами.

"Ми маємо розповсюдити зрозумілу інструкцію для жертв, як зафіксувати злочин. Але пам’ятаємо, що там де немає зв‘язку, нас навряд оперативно повідомлять навіть за бажання. Там, де немає світла, годі сподіватися, що потерпіла особа зможе сфотографувати травми на телефон", - підкреслила Венедіктова.