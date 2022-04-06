Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: США хочуть поставити РФ перед вибором між виснаженням резервів і дефолтом

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 01:35

Мета санкцій США полягає в тому, щоб виснажити ресурси РФ для війни в Україні і поставити Москву перед вибором – виснаження  своїх доларових резервів  або дефолт.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує The Guardian

Пряма мова: "Росія не має необмежених ресурсів, особливо зараз, враховуючи введені нами руйнівні санкції. Вони будуть змушені вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, отриманням нових доходів або дефолтом. Найбільша частина нашої мети тут полягає в тому, щоб виснажити ресурси, які Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) має для продовження своєї війни проти України… У довгостроковій перспективі йому буде важче вести війну".

Реклама:

Нагадаємо: 5 квітня стало відомо, що США, ЄС та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну. Нові санкції, як очікується, будуть оголошені у середу.

Теми: санкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: