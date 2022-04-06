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Білий дім: США хочуть поставити РФ перед вибором між виснаженням резервів і дефолтом

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 01:35

Мета санкцій США полягає в тому, щоб виснажити ресурси РФ для війни в Україні і поставити Москву перед вибором – виснаження  своїх доларових резервів  або дефолт.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує The Guardian

Пряма мова: "Росія не має необмежених ресурсів, особливо зараз, враховуючи введені нами руйнівні санкції. Вони будуть змушені вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, отриманням нових доходів або дефолтом. Найбільша частина нашої мети тут полягає в тому, щоб виснажити ресурси, які Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) має для продовження своєї війни проти України… У довгостроковій перспективі йому буде важче вести війну".

Нагадаємо: 5 квітня стало відомо, що США, ЄС та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну. Нові санкції, як очікується, будуть оголошені у середу.

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Теми: санкціїРосія
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