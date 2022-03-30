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Дніпропетровщина: ракета РФ влучила у завод в Новомосковську

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 22:42
Дніпропетровщина: ракета РФ влучила у завод в Новомосковську

На Дніпропетровщині російська ракета влучила в завод у Новомосковську.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу.

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У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає".

Деталі: Резніченко повідомив, що на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Що передувало: Раніше голова Дніпровської облради Микола Лукашук повідомив, що ввечері дві ракети РФ влучили в нафтобазу у Дніпрі. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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