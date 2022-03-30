Дніпропетровщина: ракета РФ влучила у завод в Новомосковську
Середа, 30 березня 2022, 22:42
На Дніпропетровщині російська ракета влучила в завод у Новомосковську.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу.
У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає".
Деталі: Резніченко повідомив, що на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Що передувало: Раніше голова Дніпровської облради Микола Лукашук повідомив, що ввечері дві ракети РФ влучили в нафтобазу у Дніпрі. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.
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