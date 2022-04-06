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У Криму позбавили всіх звань та нагород Усика та Кравчука

Роман ПетренкоСереда, 6 квітня 2022, 12:05
У Криму позбавили всіх звань та нагород Усика та Кравчука
ОЛЕКСАНДР УСИК. ФОТО: GETTY IMAGES

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив про початок процедури позбавлення нагород та звань "українських діячів, які заплямували себе антиросійською діяльністю".

Джерело: Аксьонов в Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Прийняли рішення позбавити всіх звань та регалій, орденів, звань почесних громадян міст та районів усіх діячів України, які заплямували себе в частині проведення спеціальної військової операції стосовно Росії, російських, російськомовних громадян України.

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Серед них боксер Усик, який є почесним громадянином Сімферополя. Наразі буде доручення голові адміністрації Сімферополя позбавити його цього статусу. Упевнений, що всі без винятку підтримають.

Колишній президент України Кравчук, Куніцин (колишній прем'єр-міністр Криму) та вся ця шваль, яка активно піариться на українських каналах.

Вони не гідні мати звання та нагороди Республіки Крим".

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Передісторія: 

  • Усик на початку російського вторгнення назвав український народ "наймогутнішим у світі". 9 березня будинок боксера у Ворзелі зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів.
  • Раніше він називав "неоднозначною" війну з Росією. Усик заявляв, що Крим – божий, і його повернення в Україну залежить від народу та Бога.

Теми: КримУсикРосіяокупація
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