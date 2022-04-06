У Криму позбавили всіх звань та нагород Усика та Кравчука

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив про початок процедури позбавлення нагород та звань "українських діячів, які заплямували себе антиросійською діяльністю".

Джерело: Аксьонов в Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Прийняли рішення позбавити всіх звань та регалій, орденів, звань почесних громадян міст та районів усіх діячів України, які заплямували себе в частині проведення спеціальної військової операції стосовно Росії, російських, російськомовних громадян України.

Серед них боксер Усик, який є почесним громадянином Сімферополя. Наразі буде доручення голові адміністрації Сімферополя позбавити його цього статусу. Упевнений, що всі без винятку підтримають.

Колишній президент України Кравчук, Куніцин (колишній прем'єр-міністр Криму) та вся ця шваль, яка активно піариться на українських каналах.

Вони не гідні мати звання та нагороди Республіки Крим".

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