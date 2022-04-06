"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів двох областей

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.

Джерело: Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону, яку цитує Мінреінтеграції

Пряма мова Верещук: "Треба негайно приймати рішення, якщо, наприклад, Луганський голова ВЦА і Донецький вимагають покинути й роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо.

Треба робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх будуть розстрілювати й нічого не зможуть зробити. І ми не зможемо їм допомогти. Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області.

Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А зараз ще можливість є".

Деталі: Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі української армії, влади і всього українського народу.

*Спочатку у новині вказувалося про необхідну евакуацію із Харківської області. Проте в Мінінтеграції уточнили УП, що згадали цю область помилково. Евакуація звідти не потрібна.

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