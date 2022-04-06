Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів двох областей

Роман ПетренкоСереда, 6 квітня 2022, 17:40
Якщо можете – евакуюйтеся: влада звернулася до жителів двох областей
ЕВАКУАЦІЯ. ФОТО З FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКА

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.

Джерело: Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону, яку цитує Мінреінтеграції

Пряма мова Верещук: "Треба негайно приймати рішення, якщо, наприклад, Луганський голова ВЦА і Донецький вимагають покинути й роблять все, щоб пройшли евакуації  і ми щодня це робимо.

Реклама:

Треба робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх будуть розстрілювати й нічого  не зможуть зробити. І ми не зможемо їм допомогти. Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області.

Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А зараз ще можливість є".

Деталі: Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі української армії, влади і всього українського народу.

ВІДЕО ДНЯ

*Спочатку у новині вказувалося про необхідну евакуацію із Харківської області. Проте в Мінінтеграції уточнили УП, що згадали цю область помилково. Евакуація звідти не потрібна. 

Нагадаємо:

  • Російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС, повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
  • Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що місто добре озброєне та підготовлене до оборони, а також попросив мешканців не панікувати.

Теми: евакуаціяХарківська областьЛуганська областьДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
ВВС порахували, що в офіційній статистиці втрат РФ кожен п’ятий – офіцер
Всюди, де були росіяни, вони розстрілювали мирних українців – Монастирський
Росіяни завдали ракетного удару Лозівській громаді
Кім показав відео помсти українських захисників за Миколаїв
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: