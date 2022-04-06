Із Реєстру корупціонерів можуть виключити тих, хто захищає Україну – НАЗК
Особи, які захищають Україну у складі Збройних сил, територіальної оборони, ДСНС або інших органів, можуть подати заяву про виключення з Реєстру корупціонерів.
Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції
Деталі: Відповідний наказ видало НАЗК і затвердив Мін’юст.
У НАЗК пояснили, що більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією – наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації. Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи.
Як вважають в агентстві, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в Реєстрі.
Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з Реєстру корупціонерів.
Дослівно: "Важливо: кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію".
Передісторія:
- 6 лютого 2019 року НАЗК запустило єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
- У березні 2021 року НАЗК представило оновлений реєстр, у якому можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом.