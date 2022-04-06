Із Реєстру корупціонерів можуть виключити тих, хто захищає Україну – НАЗК

Особи, які захищають Україну у складі Збройних сил, територіальної оборони, ДСНС або інших органів, можуть подати заяву про виключення з Реєстру корупціонерів.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Відповідний наказ видало НАЗК і затвердив Мін’юст.

У НАЗК пояснили, що більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією – наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації. Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи.

Як вважають в агентстві, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в Реєстрі.

Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з Реєстру корупціонерів.

Дослівно: "Важливо: кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію".

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