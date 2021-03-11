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Запрацював оновлений реєстр корупціонерів

Четвер, 11 березня 2021, 13:05

НАЗК представило оновлений реєстр, у якому можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом.

Джерело: НАЗК у Telegram

Деталі: 11 березня відбулася презентація оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів).

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач пояснив, що оновлення передбачає отримання спеціальних онлайн-довідок про те, чи є дані про фізичну або юридичну особу в Реєстрі корупціонерів.

Знайти відомості про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів можна за допомогою спеціальних фільтрів.

Також у Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме, скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

Передісторія:

  • Наприкінці липня 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що реєстр корупціонерів працює і доступний публічно.

Українська правда
Теми: НАЗКкорупція


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