Харківщина: очікуючи наступ росіян, військова адміністрація радить евакуюватися двом містечкам

В очікуванні наступу окупаційних військ РФ, Харківська обласна військова адміністрація радить евакуюватися поїздами мешканцям Лозової та Барвінкового

Джерело: звернення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Пряма мова Синєгубова: "Ми будемо централізовано евакуювати ті міста, за погодженням зі Збройними силами України, які є на Ізюмському напрямку – це міста Лозова та Барвінкове.

Задля того, аби унеможливити та можливості скоротити жертви серед мирного населення у випадку перенесення театру бойових дій саме на територію цих населених пунктів".

Деталі: Синєгубов додав, що через містечка курсують поїзди, тож радить скористатися для евакуації залізницею. Про розклади поїздів щоденно повідомляє місцева влада.

Наразі військова адміністрація не має планів щодо централізованої евакуації жителів Харкова. Усі комунальні служби спільно з місцевою та військовою адміністрацією залишаються в місті.

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