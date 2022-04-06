Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: очікуючи наступ росіян, військова адміністрація радить евакуюватися двом містечкам

Денис КарловськийСереда, 6 квітня 2022, 20:15
Харківщина: очікуючи наступ росіян, військова адміністрація радить евакуюватися двом містечкам
Фото ілюстративне: укрзалізниця

В очікуванні наступу окупаційних військ РФ, Харківська обласна військова адміністрація радить евакуюватися поїздами мешканцям Лозової та Барвінкового

Джерело: звернення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Пряма мова Синєгубова: "Ми будемо централізовано евакуювати ті міста, за погодженням зі Збройними силами України, які є на Ізюмському напрямку – це міста Лозова та Барвінкове.

Реклама:

Задля того, аби унеможливити та можливості скоротити жертви серед мирного населення у випадку перенесення театру бойових дій саме на територію цих населених пунктів".

Деталі: Синєгубов додав, що через містечка курсують поїзди, тож радить скористатися для евакуації залізницею. Про розклади поїздів щоденно повідомляє місцева влада.

Наразі військова адміністрація не має планів щодо централізованої евакуації жителів Харкова. Усі комунальні служби спільно з місцевою та військовою адміністрацією залишаються в місті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У ніч проти 6 квітня російські окупанти завдали по Харкову 27 ударів із різного типу озброєння.
  • На Харківщині тривають запеклі наземні бої поблизу Ізюма.

Теми: Харківська областьевакуаціябойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Харківська область
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: