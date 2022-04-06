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Ірпінь: волонтери й комунальники розчистили п’яту частину вулиць

Денис КарловськийСереда, 6 квітня 2022, 22:13
Ірпінь: волонтери й комунальники розчистили п’яту частину вулиць
Одна з розчищених вулиць Ірпеня. Фото: ірпінська міська рада

Комунальні служби спільно з волонтерами розчистили від руйнувань та решток російської техніки п’яту частину вулиць Ірпеня на Київщині.

Джерело: Ірпінська міська рада з коментарем мера Олександра Маркушина

Пряма мова Маркушина: "Сьогодні наші комунальні служби з допомогою майже трьох сотень волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня. 

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Спочатку наведемо лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі будемо розбирати завали будинків. Дякую усім, хто сьогодні допомагав відновлювати наш Ірпінь! Завтра продовжимо".

 
Фото: Ірпінська міська рада
 
Фото: Ірпінська міська рада
 
Фото: Ірпінська міська рада
 
Фото: Ірпінська міська рада
 
Фото: Ірпінська міська рада

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Що було раніше: Місцева влада проводить розчищення Житомирської траси та споруджує тимчасовий міст через річку Ірпінь на місці, де раніше підірвали шляхопровід.

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Теми: Київська областьІрпіньмісцева влада
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