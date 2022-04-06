Ірпінь: волонтери й комунальники розчистили п’яту частину вулиць

Комунальні служби спільно з волонтерами розчистили від руйнувань та решток російської техніки п’яту частину вулиць Ірпеня на Київщині.

Джерело: Ірпінська міська рада з коментарем мера Олександра Маркушина

Пряма мова Маркушина: "Сьогодні наші комунальні служби з допомогою майже трьох сотень волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня.

Спочатку наведемо лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі будемо розбирати завали будинків. Дякую усім, хто сьогодні допомагав відновлювати наш Ірпінь! Завтра продовжимо".

Фото: Ірпінська міська рада

Фото: Ірпінська міська рада

Фото: Ірпінська міська рада

Фото: Ірпінська міська рада

Фото: Ірпінська міська рада

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Що було раніше: Місцева влада проводить розчищення Житомирської траси та споруджує тимчасовий міст через річку Ірпінь на місці, де раніше підірвали шляхопровід.