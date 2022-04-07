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Монастирський: Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 05:36
Монастирський: Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини
Монастирський у Бородянці, скриншот

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про те, що Бородянка є одним з найбільш зруйнованих міст у Київській області.

Джерело: Монастирський під час престуру, організованого МВС для представників українських та іноземних ЗМІ

Пряма мова: "Наразі місто Бородянка – це одне з найбільш зруйнованих міст Київської області.

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Місцеві жителі розповідають про те, як літаки у перші дні війни заходили та ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки".

"Рятувальники приїхали відразу після вибуху будинку (однієї з багатоповерхівок – ред.), почали розбирати…проте ворог почав обстрілювати рятувальників…

Рятувальники на наступний день знову повернулися і знову почали продовжувати розбори завалів. І можна було врятувати тих людей, які були під цими завалами...

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Проте рятувальники були знову обстріляні й після цього не мали доступу до цього місця. Ми розуміємо, що зараз вже живих людей тут не залишилося".

Деталі: Також Монастирський наголосив, що те, що коїли росіяни у Бородянці – черговий злочин проти людяності, адже в місті нема жодного військового об’єкту.

Нагадаємо: Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації.

Теми: Київська областьвійнаМонастирський
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