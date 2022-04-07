Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві до кінця воєнного стану заборонили ходити в ліси

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 13:12
У Києві до кінця воєнного стану заборонили ходити в ліси

У столиці України на період воєнного стану заборонено виїжджати і заходити в ліс.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У Києві на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки

Реклама:

Заборона запроваджена, зокрема, для запобігання загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків".

Деталі: Також столична влада нагадує про жорстку заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Що передувало: Населенню Київщини заборонили ходити і в'їжджати в ліс.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Київ
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: