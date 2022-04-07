У Києві до кінця воєнного стану заборонили ходити в ліси

У столиці України на період воєнного стану заборонено виїжджати і заходити в ліс.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У Києві на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки

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Заборона запроваджена, зокрема, для запобігання загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків".

Деталі: Також столична влада нагадує про жорстку заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Що передувало: Населенню Київщини заборонили ходити і в'їжджати в ліс.