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Лукашенко хоче влізти в переговори РФ і України щодо війни

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 13:32
фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Джерело: Лукашенко на засіданні Ради безпеки країни, міністр закордонних справ Володимир Макей після засідання СБ, цитує держінформагентство "БелТА"

Пряма мова Лукашенка: "Я хочу просто вперше вам позначити сьогодні нашу позицію, яка доведена до міністра закордонних справ і доручено МЗС її реалізувати.

Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув'язали в це, насамперед, західні країни, то на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі.

Ми виходимо не з того, що нас в один кошик занурили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна – за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей не може бути".

Деталі: Міністр закордонних справ Володимир Макей після засідання Ради безпеки РБ заявив, що "до України та Росії доведено позицію про необхідність участі Білорусі у переговорах".

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Макей також заявив, що "як один із слов'янських народів" Білорусь вимагатиме для себе "гарантій безпеки".

Пряма мова: "Ми готові зробити свій посильний внесок і в переговорний процес. Не лише інтереси та гарантії безпеки мають бути передбачені щодо України та Росії, а й Білорусі".

Додатково: Лукашенко також анонсував нову зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним "найближчим часом".

Нагадаємо: Хоча режим Лукашенка офіційно не оголосив війну Україні, він продовжує надавати територію країни російському агресору як майданчик для дислокування і перекидання військ. З території Білорусі російська армія завдає авіа та ракетних ударів по мирних містах України.

11 березня Лукашенко на зустрічі з Путіним у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі".

Секретар РНБО України Олексій Данілов неодноразово закликав білорусів не дозволити втягнути себе у війну РФ проти України: краще залишатися вдома, ніж вертатись назад вантажем "200".

Білоруські "рейкові партизани" намагаються чинити опір російській агресії проти України, здійснюючи диверсії на залізниці, та заважаючи окупантам переикдати техніку в Україну. 

Теми: війнапереговориБілорусьЛукашенко
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