Київщина: у Бородянці почали діставати з-під завалів перших жертв
Керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба розповів, що рятувальники почали знаходити перших загиблих у Бородянці, яка місяць була під російською окупацією.
Джерело: telegram-канал Кулеби
Пряма мова Кулеби: "Працюють знову рятувальники. Відбувається опис і подання актів щодо шкоди зробленої. По кожному будинку буде складений акт, буде фіксація.
Також буде встановлено загальна кількість домів, які необхідно демонтувати повністю, і які можна буде відремонтувати.
На жаль, на сьогоднішній день вже є підтверджена інформація, що під завалами знайдені загиблі люди. Їхня кількість встановлюється".
Деталі: За його попередніми даними, з 29 багатоповерхівок пошкоджено 21, з них 8 - повністю зруйновано.
Кулеба додав, що до початку травня планують провести комунікації та прибрати місто.
Відео чиновник записав із центральної площі Бородянки, на які видно зруйновану будівлю будинку культури та багатоповерхівку, зруйновану навпіл. Спільно з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим вони відвідали Макарів, крім Бородянки.
Саме на цій площі окупанти розстріляли пам’ятник українському поетові й художникові Тарасові Шевченку.
Передісторія:
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, також відвідавши Бородянку, поділився враженнями, що це найбільш зруйноване місто Київщини. За його словами, мешканці розповідали, як російська авіація пролітала над містом і з низької висоти запускала ракети.
- Міністерство оборони показало відео з дрона, що пролетів над містом: велика кількість зруйновані вщент, а на інших видно сліди пожеж та обстрілів артилерії.
- 5 квітня Кулеба показав кадри відразу після прибуття місцевої влади та рятувальників до звільненої Бородянки.