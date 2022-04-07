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Росіяни б'ють точково, "покошмарити": ПС пояснили зменшення повітряних тривог

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 19:26

Російська армія зменшила інтенсивність ракетних обстрілів України, віддає перевагу точковим ударам, але загроза нікуди не поділася.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Останнім часом тривалість повітряних тривог скоротилася з кількох годин до буквально хвилин 15. "Українська правда" поцікавилась, із чим це пов'язано і про що може свідчити. У Повітряних силах пояснюють, що ворог наразі не здійснює масованих обстрілів, але загроза ракетних ударів є актуальною, особливо на сході країни.

Пряма мова: "Повітряна тривога триває довший час, коли противник веде масований обстріл. Ми фіксуємо запуск з території ворога, даємо сигнал, після чого місцева влада вмикає сирену сповіщення. Ракета летить від 15 хвилин до години умовно, адже РФ запускає ракети з ближньої території – Білорусі, з кораблів у Чорному морі і зі своєї території також.

Коли йде запуск, грубо кажучи, ракета за ракетою, повітряна тривога лунатиме довше.

Зараз ворог уникає заходити в зону дії української ППО. Наразі російські військові суттєво зменшили інтенсивність ракетних ударів та рідше порушують повітряний простір України літаками та гелікоптерами.

Б'ють точково, в основному "покошмарити" інфраструктуру – зокрема по нафтобазах і промислових об'єктах. Водночас протиповітряна оборона України - на чатах та готова продовжувати нищити ворога вдень і вночі".

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Нагадаємо: За даними Генштабу, основні зусилля противник зосередив на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Знати більше: Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ

Теми: війна
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