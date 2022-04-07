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Пєсков заявив, що Росія має значні втрати у війні з Україною

Четвер, 7 квітня 2022, 20:28

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія має значні втрати у війні з Україною, однак не назвав точної цифри.

Джерело: Пєсков в інтерв’ю телеканалу Sky News.

Пряма мова: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".

Що ще сказав Пєсков: прессекретар Путіна назвав нову причину повномасштабного вторгнення Росії в Україну – запобігання Третій світовій війні.

Пєсков також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться найближчими днями або у найближому майбутньому через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.

На уточнення журналіста, чи може ця війна закінчитися шляхом переговорів після всього того, що сталося, Пєсков відповів, що може.

Що передувало: Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори по радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.

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Українська влада повідомляє про знешкодження майже 19 тисяч російських військових протягом 42 днів війни.

Теми: Росіявійна
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